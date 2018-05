Trump parla a convention lobby armi

(ANSA) - WASHINGTON, 4 MAG - Donald Trump torna oggi per il quarto anno consecutivo a parlare davanti alla convention della National Rifle Association (Nra), la potente lobby delle armi che si riunisce a Dallas. Lo scorso anno fu il primo presidente in carica ad intervenire in oltre 30 anni, dichiarando che l'"assalto" al secondo emendamento della costituzione (che garantisce il diritto all'autodifesa, ndr) era finito. Ma quest'anno il tycoon deve tener conto, sullo sfondo delle elezioni di midterm di novembre, delle ondate di proteste succedutesi in tutto il Paese dopo l'ennesima strage scolastica a Parkland, Florida. Tanto da indurlo a qualche timido cambiamento sul controllo delle armi.