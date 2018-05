Usa: Pence rinvia tour Brasile

(ANSA) - WASHINGTON, 3 MAG - Il vicepresidente degli Stati Uniti Mike Pence rinvia il suo viaggio in Brasile previsto per la fine di questo mese mentre il presidente Donald Trump si prepara per il summit con il leader nordcoreano Kim Jong Un.

L'ufficio del vicepresidente fa sapere che il tour e' rinviato per evitare di impegnare risorse dedicate alla sicurezza nazionale necessarie per lo storico incontro fra Trump e Kim, scrive la Associated Press. Data e luogo per il summit non sono ancora stati indicati ma lo stesso presidente Trump ha nei giorni scorsi confermato a piu' riprese che i preparativi per l'incontro procedono.