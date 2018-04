Usa: Trump critico su Flynn nei memo di Comey

Dalle critiche a Michael Flynn a Vladimir Putin che disse a Donald Trump: "Abbiamo fra le prostitute piu' belle del mondo". Il presidente degli Stati Uniti parlava a ruota libera con l'allora direttore dell'Fbi James Comey e quest'ultimo appuntava tutto: i memo di Comey sono adesso stati consegnati dal dipartimento di Giustizia al Congresso e alcuni media Usa ne hanno preso visione.

Cosi' dalle 15 pagine di documenti, di cui una parte resta in forma classificata, emerge che Trump disse all'allora direttore dell'Fbi di avere "serie riserve" circa la capacita' di giudizio del suo consigliere per la Sicurezza nazionale, Michael Flynn. Questa una delle novita' che spicca dai documeNti nella gran parte il resoconto di incontri fra Comey e il presidente e molti gia' descritti in dettaglio dall'ex direttore dell'Fbi, sia in udienza al Congresso sia nel suo libro di memorie appena uscito.

Pero' che Trump si fosse espresso in quei termini su Flynn non si sapeva, mentre contestualmente - stando ancora agli appunti di Comey - il presidente gli chiedeva di porre fine all'inchiesta sul consigliere per la Sicurezza nazionale. Cosi' in uno dei memo che ricostruisce una cena privata nel gennaio 2017, Comey afferma che Trump si lamento' di Flynn affermando che "ha seri problemi nella sua capacita' di giudizio". In altri appunti Comey riferisce che il presidente fece uscire altre persone dallo Studio Ovale incoraggiandolo poi a mettere fine all'inchiesta su Flynn che defini' "una brava persona".

Negli appunti Comey afferma che Trump gli riferi' dei commenti di Putin durante un breve incontro alla Casa Bianca nel febbraio 2017. In quell'occasione Trump disse all'allora direttore dell'Fbi che "la storia delle prostitute e' una sciocchezza", con riferimento ad un dossier su un presunto incontro fra Trump e prostitute on un hotel di Mosca.