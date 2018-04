Schiaffo a Trump da parte della Corte Suprema, che ha annullato una parte di una legge federale che rende più facile espellere gli immigrati illegali che sono stati condannati per "crimini di violenza". Troppo vaga per essere applicata, hanno sentenziato i giudici, rifacendosi ad una analoga decisione della stessa Corte Suprema nel 2015, che cancello' una norma simile per imporre condanne più lunghe ai criminali recidivi. In quella occasione a perdere fu l'amministrazione Obama.