Usa: motore si stacca. Un morto

(ANSA) - WASHINGTON, 17 APR - Una persona è morta ed altre sette sono rimaste ferite dopo che un Boeing Co 737-700 della Southwest Airlines, diretto da Ny a Dallas, è stato costretto ad un atterraggio di emergenza all'aeroporto di Filadelfia per un motore che si è staccato in aria danneggiando un finestrino, le ali e la fusoliera. A bordo c'erano 143 passeggeri e cinque membri dell'equipaggio. L'atterraggio è avvenuto in modo sicuro.