Trump propone dazi merci Cina per 50 mld

L'amministrazione Trump ha proposto dazi del 25% sulle importazioni di merci cinesi per un valore di 50 miliardi di dollari. L'Ufficio per il commercio americano ha pubblicato un elenco di 1.300 prodotti cinesi, inclusi robot industriali e attrezzature per le telecomunicazioni. La misura è stata proposta per la presunta violazione della proprietà intellettuale americana da parte di Pechino.

Immediata la risposta della Cina, che propone dazi sull'import di 106 prodotti americani, tra cui soia, auto, aerei e prodotti chimici, per totali 50 miliardi di dollari, una misura di pari forza a quella annunciata dagli Stati Uniti.

Pechino intende immediatamente rivalersi contro gli Usa davanti all'Organizzazione mondiale del commercio (Wto). Secondo l'ambasciatore cinese al Wto, Zhang Xiangchen, le misure Usa sono "un'intenzionale ed evidente violazione dei principi fondamentali del Wto di non discriminazione"