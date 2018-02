Trump, fondi per formare prof con armi

(ANSA) - WASHINGTON, 22 FEB - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che sarebbe favorevole allo stanziamento di fondi federali per consentire la "formazione addizionale" che consenta agli insegnanti di portare armi nelle scuole. Lo ha detto a margine di un incontro alla casa Bianca con autorità locali e responsabili scolastici, stando ai giornalisti al seguito del presidente Usa. "Se non abbiamo misure d'attacco in queste suole, signori ci stiamo solo prendendo in giro", ha aggiunto Trump.