Bill Gates non conosce prezzo del riso

(ANSA) - NEW YORK, 22 FEB - Il prezzo giusto per una confezione di riso? Meglio non chiederlo a Bill Gates. Il papa' di Microsoft e' stato protagonista di un siparietto nello show di Ellen Degeneres, che lo ha sfidato in un gioco ribattezzato 'Bill's Grocery Bills' (il conto della spesa di Bill) ad indovinare il prezzo di alcuni dei prodotti più comuni al supermercato. Gates non ha nascosto che e' da tanto che non mette piede in un supermercato e non a caso su cinque prodotti, tra cui il riso, il detersivo per il bucato e il filo interdentale, ha indovinato il prezzo solo di uno. E' andato vicino al prezzo del filo interdentale. La sua risposta e' stata di quattro dollari contro i 3 dollari e 78 del prezzo reale. Quanto agli altri, Gates ha indovinato solo perche' il prezzo gli e' stato suggerito dalla DeGeneres.