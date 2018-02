Usa,morto leader evangelici Billy Graham

(ANSA) - WASHINGTON, 21 FEB - E' morto, in North Carolina, il reverendo Billy Graham, all'eta' di 99 anni, leader evangelico e figura centrale del movimento protestante negli Stati Uniti. La sua influenza si e' estesa al mondo della politica ed e' stato consigliere spirituale di molti presidenti, e tra i leader religiosi piu' ascoltati in assoluto. Graham ha sofferto a lungo per un cancro. E' morto questa mattina nella sua casa.