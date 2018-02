Zuffa 007 Usa-Cina su valigetta nucleare

(ANSA) - WASHINGTON, 19 FEB - Il capo dello staff della Casa Bianca John Kelly e un agente del Secret service si sarebbero azzuffati con funzionari della sicurezza cinese sulla valigetta nucleare di Donald Trump durante il suo tour asiatico lo scorso novembre. Secondo cinque fonti citate da Axios, l'episodio si sarebbe svolto nella Grande sala del Popolo a Pechino, dove sarebbe stato sbarrato l'ingresso all'ufficiale incaricato di seguire sempre il presidente Usa con la Football, come e' soprannominata la valigetta con i codici per lanciare un attacco atomico. Un altro ufficiale sarebbe corso da Kelly e quest'ultimo sarebbe intervenuto ordinando che la valigetta rimanesse vicino al tycoon. A questo punto un ufficiale della sicurezza cinese avrebbe afferrato il chief of staff, che pero' lo avrebbe spinto per allontanarlo, ottenendo rinforzi da un agente del Secret service. In ogni caso la valigetta non sarebbe mai caduta in mano cinese e uno dei massimi dirigenti della sicurezza cinese avrebbe poi chiesto scusa al team Usa.