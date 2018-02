Trump, non digerisco soldi Obama a Iran

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - "Non riesco a superare il fatto che Obama è stato in grado di dare 1,7 miliardi di dollari in contanti all'Iran e nessuno, né il Congresso, né l'Fbi o la Giustizia abbia aperto un'indagine!". E' il tweet del presidente Usa, Donald Trump, che torna ad attaccare l'accordo sul nucleare firmato dalle potenze mondiali e da Teheran.