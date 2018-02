Trump,'chi semina discordia non vincerà'

(ANSA) - NEW YORK, 16 FEB - "Non possiamo permettere a quelli che seminano confusione, discordia e rancore di vincere": lo afferma Donald Trump commentando gli sviluppi del Russiagate.

"E' tempo di fermare gli attacchi di parte - afferma -, le accuse false e violente, le teorie inverosimili, che hanno il solo scopo di favorire i propositi di cattivi attori come la Russia e di non fare nulla per proteggere i principi delle nostre istituzioni". "Dobbiamo essere uniti come americani per difendere l'integrità della nostra democrazia e delle nostre elezioni", aggiunge Trump.