Killer Florida, agito per colpa demoni

(ANSA) - NEW YORK, 16 FEB - E' stata colpa dei "demoni". Il 19enne Nikolas Cruz, accusato della strage alla Marjory Stoneman Douglas High School di Parkland, in Florida, secondo Abc News ha detto agli investigatori che sono state voci nella sua testa, descritte come "demoni", a dargli istruzioni su cosa fare per portare a termine il massacro.