Su killer Florida 17 omicidi premeditati

(ANSA) - PARKLAND (STATI UNITI), 15 FEB - Nikolas Cruz, il diciannovenne autore della strage in un liceo della Florida che ha provocato 17 morti, è stato incriminato con 17 capi d'accusa per omicidio premeditato dopo essere stato interrogato per ore dalle autorità statali e federali statunitensi.

Il presidente degli Stati Uniti ha commentato: "Così tanti segnali che l'assassino della Florida era mentalmente disturbato, perfino espulso dalla scuola per condotta cattiva e incostante. I suoi vicini e i suoi compagni di classe sapevano che era un grande problema. Bisogna segnalare sempre questi casi alle autorità, continuamente!".