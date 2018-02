Obama invoca una stretta sulle armi

(ANSA) - NEW YORK, 15 FEB - "Siamo addolorati per quanto accaduto a Parkland,, ma non siamo impotenti": la rabbia di Barack Obama per l'ennesima strage in una scuola viene sfogata su Twitter, dove l'ex presidente rilancia l'assoluta necessita' di una stretta sulle armi da fuoco in America, invocando "le tanto agognate leggi di buon senso che la maggior parte degli americani vogliono". Un tweet postato pochi minuti dopo l'intervento in tv di Donald Trump che invece non ha fatto alcun cenno all'emergenza armi.