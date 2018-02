Florida: Trump, siamo un'unica famiglia

(ANSA) - WASHINGTON, 15 FEB - "Siamo con voi, un'unica famiglia": lo ha detto Donald Trump parlando in diretta tv al popolo americano dopo la strage in un liceo della Florida, definita come una "terribile violenza", un atto di "odio e malvagità". Rendere le scuole più sicure sarà una delle nostre priorità, ha aggiunto il presidente.