'Cruz era stato in clinica psichiatrica'

(ANSA) - WASHINGTON, 15 FEB - Nikolas Cruz, l'autore della strage di ieri in una scuola della Florida, e' dipinto da molti come una persona "molto disturbata", mentre Beam Furr, sindaco della contea di Broward, ha riferito alla Cnn che l'ex studente era stato curato per un certo periodo in una clinica psichiatrica dove pero' non era piu' tornato da oltre un anno.