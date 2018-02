Usa:Senato raggiunge accordo sui dreamer

(ANSA) - NEW YORK, 14 FEB - Un gruppo di senatori repubblicani e democratici hanno raggiunto al Senato americano un accordo bipartisan sui cosiddetti 'dreamer', gli immigrati irregolari giunti negli Usa quando erano minorenni.

L'intesa - come ha riferito il senatore repubblicano Lindsay Graham - prevede anche lo stanziamento di fondi per rafforzare la sicurezza ai confini.