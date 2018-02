Sparatoria in una scuola in Florida

(ANSA) - WASHINGTON, 14 FEB - Una sparatoria ha avuto luogo in una scuola superiore di Parkland, in Florida. Sul posto sono accorse le forze dell'ordine e soccorsi in maniera massiccia - stando alle immagini diffuse dalla Cnn - e agenti delle forze speciali avrebbero fatto irruzione in un edificio. Non e' ancora chiaro se l'autore sia stato fermato o sia ancora attivo.

L'azione è ancora in corso.