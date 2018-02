Oxfam: presidente Haiti, è vergognoso

(ANSA) - LONDRA, 13 FEB - "Non c'è nulla di più vergognoso di un predatore sessuale che usa come copertura una catastrofe per sfruttare i vulnerabili nei loro momenti più indifesi, quanto accaduto è una violazione della decenza umana basilare". Lo ha detto il presidente di Haiti, Jovenel Moise in merito allo scandalo sessuale che ha coinvolto Oxfam per il comportamento del suo staff nel corso della crisi umanitaria nell'isola caraibica.