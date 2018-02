Trump, nuove infrastrutture con mani Usa

(ANSA) - WASHINGTON, 12 FEB - Un piano per ricostruire le "fatiscenti" infrastrutture Usa con 200 miliardi di dollari di fondi federali per stimolare investimenti per almeno 1500 miliardi di dollari in collaborazione con i privati e le autorità locali: e' il cuore della proposta che Trump illustrerà a breve e anticipata dalla Casa Bianca. "Costruiremo splendide nuove strade, ponti, autostrade e vie d'acqua in tutto il nostro Paese. E lo faremo con il cuore americano, con mani americane e con il coraggio americano", ha detto Trump.