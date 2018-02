Usa, cresce la popolarità di Trump

(ANSA) - NEW YORK, 8 FEB - Donald Trump sale in popolarità.

Secondo l'ultimo sondaggio di Quinnipiac, il gradimento per il presidente americano e' ora al 40%: si tratta della percentuale più alta negli ultimi sette mesi. A favore di Trump gioca lo stato attuale dell'economia americana. Secondo il 70% degli intervistati, infatti, l'economia americana e' in ottimo stato e un 48% sostiene che l'attuale presidente ha più merito del predecessore Barack Obama (41%) nello stato dell'economia. Solo il mese scorso, invece, il 49% dava a Obama il merito della ripresa economica contro un 40% a favore di Trump mentre all'incirca nello stesso periodo l'anno scorso, l'ex presidente aveva il 67% dei consensi (economia, ndr) contro il 19% di Trump.