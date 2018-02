Trump, 'voglio parata militare'

(ANSA) - NEW YORK, 7 FEB - Donald Trump vuole organizzare a Washington a una grande parata militare come quella che si svolge ogni anno a Parigi per celebrare la presa della Bastiglia, con tanto di carri armati e di jet che sfrecciano in cielo colorandolo col blu, il bianco e il rosso della bandiera americana.

"Voglio una sfilata come quella in Francia", avrebbe ordinato secondo il Washington Post il 18 gennaio incontrando i vertici di Pentagono e forze armate. Folgorato da quel che vide il 14 luglio scorso lungo gli Champs Elysees, ospite di Macron.