Madison Square Garden fa 50 anni

Per i newyorkesi e' semplicemente The Garden, per tutti gli altri il Madison Square Garden. Non solo uno stadio, casa della squadra di basket dei Knicks e del team di hockey dei Rangers. Ma anche teatro di mitici concerti delle più famose star della musica, come Elvis Presley e John Lennon. Sul suo palco persino una messa celebrata da Papa Francesco.

Insomma, una vera e propria leggenda della Grande Mela, nel cuore pulsante di Manhattan. Questo mese, il Garden compie 50 anni, e presto potrebbe traslocare per permettere di dare il via al restyling e ad una possibile espansione della più grande stazione ferroviaria newyorkese, Penn Station. Inaugurato nel 1968 sulla Settima Avenue tra la 31esima e la 33esima Strada, proprio dietro la stazione, e' opera dell'architetto Charles Luckman, e la sua costruzione e' costata 123 milioni di dollari.

Nel corso degli anni sono poi stati effettuati diversi rinnovamenti per aumentare il numero dei posti a sedere (oggi 20 mila) e modernizzare la struttura.