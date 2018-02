J. Kennedy, primarie? Solo da vice Oprah

(ANSA) - WASHINGTON, 6 GEN - Il 37/enne deputato democratico Joe Kennedy, il delfino di una delle dinastie più famose d'America, non e' "turbato per nulla dalla prospettiva di primarie grandi, caotiche per i Democratici" per le presidenziali 2020, che includano l'ex vicepresidente Joe Biden e la senatrice Elizabeth Warren ("penso sarebbe una grande presidente"). Quando a se stesso, esclude di parteciparvi: "Non penso che accadrà, ho capito che alcune persone non credono in me per questo. Non ho corso per il Congresso nella speranza che un giorno avrei corso per qualcos'altro", ha spiegato a Politico dopo che la sua risposta al discorso di Trump sullo stato dell' Unione ha fatto salire le sue quotazioni per la Casa Bianca. Nel 2020, aggiunge, scenderebbe in campo solo "se potessi salpare come vice di Oprah", la star tv accreditata di ambizioni presidenziali dopo il successo del suo discorso al Golden Globes. "Quindi, Oprah, se stai ascoltando, provaci", ha aggiunto. Ma la conduttrice e attrice ha già detto di non essere interessata.