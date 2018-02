Usa: nuova condanna a medico ginnaste

Terza e finale sentenza per Larry Nassar -l'ex medico americano che ha assistito anche le ginnaste della nazionale Usa- che prevede da 40 a 125 anni di prigione per aver molestato sessualmente circa 260 ragazze. Il 54enne e' gia' stato condannato lo scorso novembre a 60 anni per pedopornografia e il mese scorso la giudice Rosmarie Aquilina ha emesso la prima sentenza nel processo per abusi sessuali prevedendo fino a 175 anni di carcere.