Fbi in ansia,nostra indipendenza rischia

(ANSA) - ROMA, 4 FEB - L'Fbi è preoccupata per l'attacco senza precedenti da parte della Casa Bianca, le cui accuse vengono definite "sbagliate" e in grado di provocare danni soprattutto nel lungo termine, corrodendo la capacità dell'agenzia di rimanere indipendente. E' quanto scrive il Washington Post, che in un lungo articolo descrive il clima teso che negli ultimi giorni si vive all'interno del bureau investigativo.