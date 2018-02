Dem, 'se Trump caccia Mueller è crisi'

(ANSA) - NEW YORK, 4 FEB - Se Donald Trump licenzierà il procuratore speciale, Robert Mueller, o il viceministro della giustizia, Rod Rosenstein, ponendo di fatto fine alle indagini sul Russiagate "il Paese precipiterà in una crisi costituzionale": è il monito dei vertici del partito democratico americano, tra cui il senatore Dick Durbin, uno dei leader della minoranza in Congresso.

"Se i repubblicani aiuteranno il presidente a porre fine alle indagini - afferma Durbin - di fatto diranno agli americani che c'è un uomo al di sopra della legge. Non lo permetteremo".