Il Pentagono diffonde strategia nucleare

Il Pentagono ha delineato e diffuso la nuova strategia dell'amministrazione Usa sulle armi nucleari, e sul suo arsenale in particolare, in cui prevede l'introduzione di nuovi dispositivi e sottolinea un focus su Russia e Cina. Lo scrive il Washington Post. Un passo in direzione contraria rispetto all'era Obama, in cui l'ex presidente sosteneva il contenimento dell'arsenale Usa e del ruolo stesso delle armi nucleari nella politica di Difesa americana. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sottolinea che la 'dottrina' delineata "affonda le sue radici in una valutazione realistica sulla sicurezza globale, nella necessita' di avere un deterrente verso l'uso delle armi piu' distruttive del mondo e nell'impegno da parte del nostro paese alla non proliferazione nucleare".