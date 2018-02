Usa: padre vittima assale Nassar in aula

(ANSA) - NEW YORK, 2 FEB - Momenti drammatici durante il processo al medico della squadra di ginnastica Usa Larry Nassar, accusato di abusi sessuali da almeno 265 atlete. Il padre di una di queste ha tentato di attaccare l'imputato durante l'udienza in un tribunale del Michigan. Lo riportano i media statunitensi. Randall Margraves si e' lanciato contro Nassar dopo aver chiesto al giudice di lasciarlo alcuni minuti da solo con lui, ed e' stato fermato dalla polizia che lo ha portato via in manette.

La figlia, Lauren Margraves, ha accusato Nassar di averla molestata quando aveva 13 anni.