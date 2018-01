Usa: capo autorità Sanità lascia

(ANSA) - WASHINGTON, 31 GEN - Brenda Fitzgerald, direttrice dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, si e' dimessa. Lo rende noto Politico, che ieri aveva rivelato che la dirigente ha acquistato alcune partecipazioni azionarie in societa' dei settori tabacco, cibo e medicinali, sollevando l'interrogativo di possibili conflitti di interesse.

I 'Centers for Disease Control and Prevention' (Cdc), sono un importantissimo organismo di controllo sulla sanità pubblica degli Stati Uniti.