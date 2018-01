Usa: camion contro treno, muore autista

(ANSA) - WASHINGTON, 31 GEN - E' il conducente del camion di rifiuti finito contro un treno, la vittima nell'incidente ferroviario che ha avuto luogo oggi, quando un convoglio con a bordo parlamentari repubblicani diretti da Washington al West Virginia per un convegno ha urtato un camion dei rifiuti nei pressi di Charlottesville in Virginia. Non si registrano feriti gravi fra i passeggeri del treno.

La Casa Bianca ha confermato che "c'è una vittima, in conducente del camion, e un ferito grave" nell'incidente ferroviario che ha coinvolto un treno con a bordo parlamentari repubblicani. "Nessuna vittima o feriti gravi fra parlamentari e staff", stando ad una dichiarazione della portavoce Sarah Sanders.