Trump, su commercio Ue ingiusta con Usa

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - "Ho avuto molti problemi con l'Unione europea, e questo potrebbe trasformarsi in qualcosa di molto grande da quel punto di vista, da un punto di vista commerciale.

L'Unione europea ha trattato gli Stati Uniti in modo molto ingiusto in fatto di commercio": lo ha detto il presidente americano Donald Trump nel corso di un'intervista al giornalista Piers Morgan che verrà trasmessa questa sera su ITV.

Lo stesso Morgan ha anticipato alcune dichiarazioni rilasciate da Trump durante l'intervista.