Trump, niente Florida per voto bilancio

(ANSA) - WASHINGTON, 19 GEN - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non si recherà in Florida - come invece era previsto, per trascorrere il weekend a Mar a Lago e festeggiare un anno di presidenza - fino a quando non verrà approvata la legge di bilancio per evitare lo shutdown, ovvero la chiusura delle attività amministrative. Lo riferiscono fonti della Casa Bianca alla stampa al seguito del presidente.