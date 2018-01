Trump: May, valido invito visita in Gb

(ANSA) - LONDRA, 17 GEN - Resta valido l'invito per la visita di Stato in Gran Bretagna rivolto al presidente americano Donald Trump. Lo ha ribadito la premier conservatrice Theresa May rispondendo nel corso del Question Time ai Comuni alla domanda di un deputato laburista. La vicenda aveva suscitato una serie di polemiche fra i critici di Trump nel Regno che erano riprese dopo la recente decisione del leader Usa di non partecipare il prossimo mese all'inaugurazione della nuova ambasciata statunitense a Londra. May ha invece svicolato sulla parte della domanda in cui le veniva chiesto della partecipazione di Trump al matrimonio del principe Harry e Meghan Markle, il prossimo 19 maggio al castello di Windsor. "Non sono responsabile della lista degli invitati", ha tagliato corto la premier.