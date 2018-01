Giallo a Chicago,75 strangolate dal 2000

(ANSA) - NEW YORK, 15 GEN - E' mistero sulle donne strangolate a Chicago. Secondo un'indagine del Chicago Tribune sono almeno 75 quelle soffocate o strangolate negli ultimi 17 anni. E solo in 25 casi sono state arrestate persone ritenute colpevoli (13 uomini sono finiti in prigione), mentre il 67% degli omicidi e' rimasto irrisolto. I corpi - riporta il giornale - sono stati trovati in edifici vuoti, vicoli, bidoni della spazzatura e mucchi di neve. In base agli identikit realizzati dagli investigatori molte delle vittime erano donne che stavano lottando con la droga o la prostituzione, avevano un'età compresa tra i 18 e i 58 anni e la maggior parte era di origine afroamericana. Alcune inoltre sono anche state violentate o percosse. La polizia di Chicago afferma di non aver trovato prove sulla presenza di un serial killer, ma il capo degli investigatori, Melissa Staples, sostiene che "la natura brutale degli omicidi e' molto preoccupante".