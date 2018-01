Unione Africana, Trump si scusi

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Non si placa l'ondata di indignazione nel mondo dopo i commenti shock di Donald Trump su alcuni Paesi da cui partono gli immigrati. In una dichiarazione diffusa ieri sera, l'Unione Africana, l'organizzazione internazionale comprendente tutti gli Stati africani, ha chiesto che il presidente Usa si scusi dopo aver definito alcuni Paesi 'cessi' (shithole countries) da dove provengono gli immigrati. "La missione dell'Unione Africana desidera esprimere la sua irritazione, delusione e indignazione per lo spiacevole commento fatto da Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, che sottolinea il disonore per il famoso credo americano e il rispetto per la diversità e la dignità umana", si legge nel comunicato. Nel condannare fermamente il linguaggio, il gruppo chiede che Trump ritragga le frasi e che si scusi "non solo con gli africani, ma con tutte le persone di discendenza africana nel mondo".