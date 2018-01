Usa: frana, 13 morti in California

Almeno 13 persone sono morte in California in seguito alle forti piogge che ieri hanno causato allagamenti e colate di fango nell'area di Santa Barbara.

Il bilancio potrebbe salire ulteriormente, dato che 11 persone sono ancora disperse. ''Anche se speriamo di no, ci attendiamo che il numero'' delle vittime ''possa salire.

Continuiamo a cercare le persone ancora disperse'', afferma lo sceriffo di Santa Barbara, Bill Brown.