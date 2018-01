Trump vuole facilitare uso armi nucleari

(ANSA) - LONDRA, 10 GEN - L'amministrazione Trump vuole rendere più facile l'utilizzo delle armi nucleari nel proprio arsenale ricorrendo alla creazione di testate "a ridotto potenziale". E' quanto rivela il britannico Guardian: il Pentagono starebbe così valutando questa proposta che preoccupa molto gli attivisti contrari alla proliferazione atomica. Il quotidiano cita come fonte, nel suo articolo principale in prima pagina, Jon Wolfsthal, che era l'esperto di armi atomiche nella precedente amministrazione di Barack Obama. Stando alla ricostruzione di Wolfsthal, gli Stati Uniti punterebbero a inserire le nuove testate a potenziale ridotto sui missili Trident imbarcati a bordo dei sottomarini. Uno dei maggiori timori, sottolinea il giornale, riguarda la facilità con cui il presidente Donald Trump potrebbe ricorrere all'uso di questi ordigni nei suoi frequenti confronti con altri Paesi ritenuti una minaccia per gli Usa.