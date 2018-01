Usa: sceriffo anti-immigrati si candida

(ANSA) - NEW YORK, 9 GEN - Joe Arpaio ha annunciato che si candiderà al Senato americano per il seggio dell'Arizona. Il controverso sceriffo anti-immigrati, 85 anni, e' famoso per le sue crociate contro gli stranieri ed e' stato graziato dal presidente Trump lo scorso agosto dopo essere stato condannato, tra le altre cose, per abuso di potere. Ora ha deciso di correre per il seggio che resterà vacante dopo la decisone di andare in pensione del repubblicano Jeff Flake. "Ho molto da offrire - ha dichiarato lo sceriffo per nulla preoccupato della sua età - Sono un grande sostenitore del presidente Trump e dovrò lavorare sodo, non bisogna dare niente per scontato. Ma non mi candiderei se pensassi di non poter vincere. Non sono qui per mettere solo il mio nome su di un pezzo di carta". Arpaio, genitori di origini italiane, e' stato sceriffo della contea di Manicopa, nell'area di Phoenix, per 24 anni. Alle primarie per il seggio al Senato dovrà battersi contro Martha McSally, 51 anni ed ex colonnello dell'Aeronautica americana.