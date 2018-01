Oprah Winfrey pensa di candidarsi alla Casa Bianca

Oprah Winfrey sta seriamente considerando di candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti e di correre per le elezioni del 2020. Lo affermano almeno due persone molto vicine alla star della tv americana secondo quanto riporta la Cnn. Intanto l'hashtag "Oprah for President" infiamma la rete. Già prima del trascinante discorso della regina dei talk show ai Golden Globes, l'aggettivo "presidential" era dilagato su Twitter, con l'hashtag #Oprah2020 che ha fatto trend subito dopo la consegna del primo Cecile B. De Mille Award, l'equivalente dell'Oscar alla carriera, attribuito a una donna afro-americana. "E' in corsa", hanno commentato molti utenti di Twitter mentre Oprah era ancora sul palcoscenico. Tra i fan dell'#OprahforPresident la comica Sarah Silverman che ha sognato su Twitter un ticket Oprah/Michelle. E che dire di John Podhoretz, direttore della rivista neocon "Commentary"? "Si mangerebbe Trump vivo", ha scritto sulla rete il figlio di Norman Podhoretz, che è anche un columnist del New York Post.