Incendio a Trump Tower, 2 feriti leggeri

(ANSA) - NEW YORK, 8 GEN - Sarebbe stato causato da un malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento il principio di incendio verificatosi in mattinata alla Trump Tower sulla Quinta Strada di Manhattan, la residenza privata del presidente americano Donald Trump. Lo ha confermato anche Eric Trump, figlio del tycoon e vicepresidente della Trump Organization che ha i suoi uffici nell'edificio. Due persone che hanno tentato di intervenire prima dell'arrivo dei vigili del fuoco sono rimaste leggermente intossicate. La situazione più critica in strada, dove l'intervento dei mezzi dei vigili del fuoco ha paralizzato il traffico sulla Fifth Avenue nell'ora di punta.