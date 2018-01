Iran: Tillerson, 'delusi da Ue'

(ANSA) - WASHINGTON, 6 GEN - Gli Stati Uniti sono "delusi dall'Unione europea perche' non ha preso una posizione più netta" in favore delle proteste in Iran. Lo ha dichiarato il segretario di stato americano Rex Tillerson in una lunga intervista all'Associated Press. Alcuni paesi europei hanno espresso il loro sostegno ai manifestanti iraniani ma, secondo Tillerson, è mancato il supporto dell'Ue "verso quelle voci in Iran che chiedono le riforme".