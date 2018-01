Wolff, con Trump ho parlato per tre ore

(ANSA) - WASHINGTON, 5 GEN - "Certo che ho parlato col presidente. Che abbia capito che era un'intervista o meno, non lo so, ma non era 'off the record'": Michael Wolff, l'autore di 'Fire and Fury', il libro che imbarazza la Casa Bianca, risponde così alla Nbc al tweet in cui Trump sostiene di non averlo mai incontrato per il libro. Wolff ha detto di averci parlato per tre ore.