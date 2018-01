Trump attacca autore 'libro falso'

(ANSA) - WASHINGTON, 5 GEN - Donald Trump si scaglia su Twitter contro Michael Wolff, l'autore di 'Fire and Fury", il libro che sta scuotendo la Casa Bianca e che e' uscito oggi nonostante le diffide dei suoi legali: "ho autorizzato un accesso pari a Zero alla Casa Bianca (l'ho rifiutato davvero molte volte) all'autore del libro falso! Non ho mai parlato con lui per il libro. E' pieno di bugie, false rappresentazioni e fonti che non esistono".