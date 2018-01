Libro 'anti-Trump' a ruba a Washington

(ANSA) - WASHINGTON, 5 GEN - Non tutte le librerie di Washington hanno ricevuto le copie di 'Fire and fury', il libro di Michael Wolff che sta imbarazzando la Casa Bianca. Ma dove è a disposizione tutti i volumi sono stati riservati in anticipo o sono andati 'bruciati' in breve tempo.

E' il caso della storica libreria indipendente Kramerbooks a Dupont, dove "le 75 copie sono andate esaurite in 25 minuti", come ha riferito all'ANSA il titolare. "C'era la coda e continuano ad arrivare persone che vogliono comprarlo", ha aggiunto, evocando paragoni con il fenomeno di Harry Potter.

La libreria della grande catena Barnes and Nobles ad Arlington, Virginia, a due passi dalla capitale, ha riferito che tutte le copie sono state prenotate nei giorni scorsi e che i numerosi clienti entrati oggi dovranno attendere i rifornimenti.