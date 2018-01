Sanzioni Usa a 5 entità Iran per missili

Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a cinque entità iraniane per il loro coinvolgimento nello sviluppo di missili balistici. Le sanzioni non sono legate alle proteste in corso in questi giorni nel Paese, ma il segretario al Tesoro, Steven Mnuchin, ha annunciato che arriveranno altre sanzioni "contro le violazioni dei diritti umani". Le cinque entità colpite sono filiali del Shahid Bakeri Industrial Group, parte del ministero della Difesa di Teheran.