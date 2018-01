Unicef: Henrietta Fore nuovo direttore

(ANSA) - NEW YORK, 01 GEN - L'americana Henrietta Fore e' da oggi il nuovo direttore esecutivo di Unicef. Dopo le consultazioni con il consiglio dell'agenzia per i minori il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha scelto l'americana per succedere ad Anthony Lake per la sua esperienza e leadership da 40 anni nel settore pubblico e privato. "Sono onorata di entrare a far parte di un'organizzazione così straordinaria, che ho conosciuto e ammirato per molti anni, e non vedo l'ora di portare avanti il lavoro di Unicef per salvare la vita dei bambini, lottare per i loro diritti e aiutarli a realizzare il loro potenziale", ha detto. Prima di questo incarico, Fore e' stata presidente del consiglio di amministrazione e Ceo di Holsman International, società di produzione e investimento. E ancora ha ricoperto il ruolo di amministratore per la U.S. Agency for International Development (USAID) e direttore dell'United States Foreign Assistance al Dipartimento di Stato.