Trump twitta a raffica: dalle tasse al lavoro alle fake news

La riforma fiscale come un successo, il dito puntato contro le Fake News, i posti di lavoro e il ritorno delle aziende negli Usa. Sono i cavalli di battaglia del presidente Usa Donald Trump su cui l'inquilino della Casa Bianca - che si trova nel resort di sua proprietà a Mar-a-Lago in Florida per il periodo delle feste - twitta a raffica nel penultimo giorno dell'anno che ha dato il via alla sua presidenza. Quindi per primo cita il Wall Street Journal sulla riforma fiscale da poco approvata definendola tra l'altro "un enorme stimolo di crescita per l'economia".

Quindi Trump, in un secondo tweet, torna all'attacco dei media e, a poche ore da nuove rivelazioni riferite dal New York Times secondo cui probabilmente il cosiddetto 'Russiagate' e' stato innescato da confidenze di George Papadopolous ad un diplomatico australiano nel maggio del 2016, afferma: "Uso i social media non perche' mi piaccia ma perche' e' l'unico modo per contrastare una 'stampa' MOLTO disonesta".