Usa: Colorado, morti un agente e l'autore sparatoria

Uno degli agenti feriti e l'autore della sparatoria alla periferia di Denver, in Colorado, sono morti. Lo riferiscono le autorità precisando che le persone ferite sono 4 poliziotti e due civili. La sparatoria è avvenuta nel complesso residenziale di Copper Canyon, dopo che gli agenti erano stati chiamati per schiamazzi. La polizia ha chiesto agli abitanti della zona di restare in casa, lontani dalle finestre. Chi invece è stato costretto a lasciare le proprie abitazioni può rifugiarsi al centro ricreativo East Ridge.

Gli agenti erano stati chiamati attorno alle 8 del mattino e quando sono arrivati sono stati colpiti. "Diversi poliziotti sono stati colpiti", ha spiegato il vice sceriffo Jason Blanchard, "non possiamo ancora dire quanti e quale sia la loro condizione. Stiamo cercando di prendere una persona sospetta".